現今網路通路多元，一名女網友表示，現在的孩子只知道電商「蝦皮購物」，卻不知道以前最流行的郵購，認為郵購是「蝦皮的始祖」，她將照片上傳至網路，勾起7、8年級網友回憶殺，紛紛留言「好懷念啊！我國中時的青春回憶」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》上傳2張郵購本的照片指出，現在的小孩只知道「蝦皮」，但他們永遠不知道郵購才是蝦皮的始祖。

圖文在網路曝光，勾起上萬網友回憶殺，「9年級的孩子一定不知道這什麼」、「以前超常買這些垃圾，重點這種都等超久」、「時代的眼淚，我上課都在看XD」、「當年為了買郵購，學會寫劃撥單」、「小時候我媽都會把郵購給丟掉，就怕我們會買」、「雖然賣的東西品質都不是很好，但現在想起來好懷念啊！我國中時的青春回憶」、「以前超愛郵購的，全班一個傳一個，寫上想買的商品代號」、「以前班上郵購傳來傳去」。

留言中也很多人好奇現在是否還有郵購，「現在還有嗎？」、「還有嗎？我還很想買」、「好奇現在還有沒有這個東西」等。據《ETtoday新聞雲》報導，以當年最火紅的「三櫻郵購」來說，業者在facebook有建立粉絲專頁，但最後一篇貼文是2016年。業者表示，在2016年就已歇業，粉專是為了讓大家保有美好的回憶，才沒有註銷。