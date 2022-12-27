性感女神鍾麗緹育有3個寶貝千金，大女兒張敏鈞（Yasmine）今年已24歲，長相非常神似母親，去年參加溫哥華華裔小姐選拔獲得亞軍，最近過聖誕，人在國外、作風洋派的她也曬出身穿應景綠色性感睡衣美照，低胸設計加上下方開衩造型，露胸又露腿，但也有人看不慣張敏鈞女大十八變，開玩笑提醒她多穿點，否則會感冒。

鍾麗緹人美卻感情路不順，有過3段婚姻，2002年結束與Glen Ross四年婚姻，兩人育有一女，隔年她梅開二度嫁給台灣音樂製作人嚴錚，再生下兩個女兒，但婚姻維持了八年又劃下句點，之後她上真人戀愛節目遇見小她12歲的張倫碩，兩人假戲真做結婚，鍾麗緹更在婚禮上跟嫩尪撒嬌，問對方：「如果可以，下輩子可不可以早點娶我？」

鍾麗緹嫁給張倫碩後，讓三個女兒都改姓張，近年大女兒張敏鈞在國外求學生活，去年決定繼承母親衣缽參加選美比賽，鍾麗緹也特別發文替女兒拉票，雖然最後沒獲得冠軍，卻得到亞軍和最上鏡頭、最聰明獎，仍讓鍾麗緹十分驕傲，留言回應：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你！咱們家的顏值也太厲害了吧！」

而張敏鈞在比賽時，自我介紹分享這世上最崇拜的人就是母親鍾麗緹，可見母女情深。最近過聖誕節，張敏鈞雖一個人在溫哥華生活，仍不忘透過IG分享近況，甜美混血五官依舊亮眼，藏不住的前凸後翹好身材讓網友大噴鼻血，直呼過去的小女孩真的長大了，更推薦她未來可以去參加性感內衣走秀，已有超模風範。