國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇在正副議長投票時，將副議長票投給遭指控涉黑的議員葉林傳，遭對手吳怡農譏「覺得蠻諷刺，每個人要為自己投下那一票負責」，對此王鴻薇反批，吳怡農不該再用這件事模糊焦點，葉林傳沒有前科，吳怡農怎麼可以一直誣指葉是黑道？真的不要侮辱市民智慧。

王鴻薇今至長春市場掃街，受訪時針對吳怡農說法表示，她將副議長票投給葉林傳當然不會影響選情，第一點，葉林傳也是中山大同的議員，拿到1萬7千多票，第二點，葉林傳在副議長選舉裡面，不但拿到國民黨全數議員的支持，也拿到其他政黨議員支持，這都是非常正常的民主程序。

王鴻薇表示，要奉勸吳怡農陣營，不要再用這件事情模糊焦點，她說過很多次，葉林傳沒有前科，吳怡農怎麼可以一直誣指葉林傳是黑道？葉林傳不管是當上議員或是副議長，都經過非常正常的民主程序，吳怡農真的不要侮辱市民智慧，也不要侮辱台北市議員的智慧。