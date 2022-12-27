稅收超徵4500億元，英系立委在臉書串連發聲後，民進黨跨派系立委今呼籲全民普發現金1萬元，嘉義縣長翁章梁也表示很好、認同，指已有很多人建議發放，但要發現金還是消費券？總統應會在國安會議中討論、拍板，只要錢實質發給百姓，讓百姓生活不無小補，「我都認同、贊同」，樂觀其成。

翁章梁指出，因稅收實徵數大於預算數，是全民共同努力創造的經濟成果，尤其2年多來的疫情影響，確實讓許多人生活緊縮，今年應該讓這些經濟成果直接回饋給人民。至於發放方式？翁章梁說：「我認為直接受惠，越簡便越好。」