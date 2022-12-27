由宋逸民創立的「藝起發光」教會，日前因小甜甜（張可昀）的離開，爆出「雙方不合」等一連串爭議後，多位「前教友」紛紛站出來聲援小甜甜並爆料教會黑幕。而宋逸民才被醫藥記者王瑞玲嚴厲指控說謊、造假，如今又跳出一位前教友，指稱每次做禮拜時，宋逸民都會要求教友閉上眼睛或是「被要求哭出來」，真實原因竟是為了「拍片效果」。

根據《聯合報》報導，一名參與教會的L小姐出面指稱除了宋逸民飆罵小甜甜外，還有要鄭人碩加入教會小薰才能嫁給他，以及教友「被鼓勵捐款」、貸款一事也全屬實。另外她還透露每周在教會做禮拜時，宋逸民都會要求大家哭出來，如果哭不出來那就閉上眼，拍出來的影片才會讓人看得感動，但事實上卻不是教友真的得到感召而感動落淚，其中差別可想而知。

事實上，醫藥記者兼前教友王瑞玲，26日便發出長文回憶當年加入教會的來龍去脈，指稱當年在高鐵上遇到某對夫妻，以為是加入教會，後來感覺是掉落「他們的國度事業」，剛開始大家的初衷都很單純，兩年過去後卻有被洗腦的感覺，心中的問號越來越多，直到2021年的太魯閣列車出軌事件，成為壓垮她相信教會的最後稻草。

王瑞玲透露，自己當記者最重要的底線就是不能製造假新聞，但當年太魯閣事件時，教會成員明明就是要搭遊覽車前往花蓮的，她卻莫名其妙成為副總幹事替他們回應媒體，而當時牧者還稱「我們本來要坐這班車，所幸逃過一劫」，編造他們差點出事的假新聞，才讓她憤而退出教會。