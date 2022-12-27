監察院調查「恩恩案」結果出爐，監察院監委提出糾正，指出衛福部疾管署在民國109年2月發布實施「感染管制措施」，禁止居家隔離、檢疫者自行就醫，但管制措施是為成人設計，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性；1922專線未發揮協助聯繫衛生機關處理的功效等，對此指揮中心表示，後續將審慎注意規範用語明確性。

指揮中心針對監察委員兩點糾正做出回應，首先針對111年4月21日修正前「居家隔離通知書」範本之規範用語有欠明確，指揮中心表示，已經完成居家隔離通知書修正，明確增列「或需緊急外出就醫」，後續將審慎注意規範用語明確性。

其次，針對1922專線部分，指揮中心表示，1922專線主要是提供「疫情通報與傳染病諮詢服務」。針對監察院的意見，疾管署為協助偶有緊急就醫需求，利後續追蹤管理，於111年6月30日諮詢急診醫學會專家，及參考內政部消防署相關救護應變指引後，就1922專線實際作業情形精進作業流程。

精進流程包括，若進線民眾有緊急就醫需求，客服人員除先建議民眾直接撥打119或衛生局防疫專線外，新增：民眾如有意識不清、喘或呼吸困難、持續胸痛／胸悶任一項症狀時，客服中心簡單填寫基本資料及症狀概述後，會立即後送相關單位並以電話通知，同時律定客服中心此類後送案件通話結束後，至案件通報資料登錄於系統之作業時間以10分鐘為原則，並視實際執行狀況彈性調整。