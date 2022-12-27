台北海大國和長林威克盛讚劉亮佐很會打造戲劇樂園，常弄得學生很樂。(台北海大提供)

劉亮佐今年生下千金「典典」人氣大旺，除與老婆趙小僑代言業配接不停，長子劉子銓片約不斷！劉亮佐擔任台北海洋科技大學（台北海大）演藝時尚事業管理系主任，劉子銓就讀同校二年級，父子氣場也好強大，日前帶領系學會拿下創系以來全校排名前3大社團，上週剛辦完耶誕節活動又以「達人秀」概念讓學生盡情表演，劉亮佐被讚是「最強系主任」。

演藝系學會會長江子妤盛裝的「冰雪奇緣」演出讓台下看得哇聲連連。(台北海大提供)

劉亮佐這一年多來用心串聯表演工作坊、相聲瓦舍、C MUSICAL、華影等逾30家影視製作簽意向書為台北海大學生謀出路。去年他更苦心到各高中挖角，他也坦言，「和我學表演，也一定要能吃苦」，但這話沒嚇走學生，反而為演藝系揪來不少學生。

銀髮系系學會會長Catherine的甜美性感睡衣走秀，轟動台北海大聖誕派對。(台北海大提供)

今年他發願為學生打造自己的舞台，「我要在台北海大自己開戲劇孵化基地，栽培新星，今年來了一批不錯的學生，前陣子我又去台灣北中南各高中，甚至台東花蓮去看新面孔，明年招生時一定要找到完整的團隊」，已開始編寫劇本，創作歌舞劇、音樂劇、舞蹈和舞台劇，上週耶誕節他又與台北海大銀髮系主任任曉晶合辦「銀接聖誕藝起抖」大玩抖音風派對，讓學生沉浸享受流量千萬的抖音歌。

銀髮系的有氧健身舞很有抖音風。(台北海大提供)

這回，他不只讓演藝系同學盡情歌舞，更跨系以「達人秀」概念讓非表演起家的銀髮系同學結合抖音有氧舞蹈，和時尚性感睡衣走秀，劉亮佐認為「全民都喜歡戲劇歌舞，銀髮族一定也是」，讓任曉晶主任和師生都讚他「台灣最強系主任」。

台北海大聖誕節裝置藝術，是聖誕女郎和聖誕男郎的拍立得合照。(台北海大提供)

台北海大國際暨校際合作處處長林威克非常開心請到劉亮佐來學校授課，他說獲益良多，也意外劉亮佐和自己辦學理念非常相近。林威克說，我們學校有寵物、運休、銀髮、演藝、數遊等十幾個科系，都是帶給別人健康快樂的科系，目的就是栽培各種專業的玩家，我們就是個玩家齊聚的大型樂園，亮佐主任就是個戲劇玩家，他的孵化基地很強大，請大家拭目以待！