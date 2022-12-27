酒吧林立的台北街頭，在工作、家庭、感情等生活壓力下的人們已習慣透過飲酒小酌來紓解壓力，「傷心酒店」以舒適放鬆的日式懷舊風格空間，搭配精心挑選的特製調酒及輕聲播放的經典台日情歌，營造調適心情的庇護所。

傷心酒店內的失戀庇護所駐場DJ響起台日老式情歌，讓都市男女自在的宣洩情緒。（傷心酒店提供）

傷心酒店設計風格以日本銀座的小酒館為靈感，室內空間以木質感原色搭配素色瓷磚設計，金屬磨砂窗框及復古燈飾內斂優雅卻又不失細節，手繪風格字樣更讓整體充滿懷舊氣息，從室外等候區金屬座椅等候入座後，沒有一般酒吧的喧鬧躁動，失戀庇護所駐場DJ響起台日老式情歌，讓都市男女自在的宣洩情緒。

店內季節調酒設計以90年代台式情歌為名，運用台灣高山特產茶品，搭配米香、薑糖、古坑咖啡等不同台灣經典食材入酒，就像不同節奏與情境的情歌帶給你的傷心滋味，各式水果沙瓦則是以當季新鮮水果調製，水果果香與甜味平衡了酒精感，酸甜微醺的口感不論少女老妹保證愛上！其他如各類基本調酒及各式烈酒一應俱全，搭配精選的炸物小食，滿足你整晚的「渴」望。

地址：台北市大安區市民大道四段103號

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