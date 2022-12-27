2022年即將步入尾聲，隨著跨年及春節連假將接續報到，觀光股受惠連假及年節商機，旺季營運可望增溫。上市觀光類股今（27）日開高後勁揚3.96％至121.13點，創2018年6月中以來逾4年半高點，上櫃觀光類股同步勁揚3.23％至81.41點，同步領漲盤面類股。

其中，喜迎解封商機的旅遊股早盤強勢，包括雄獅(2731)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)均一度亮燈漲停，易飛網(2734)及燦星旅(2719)亦分別飆漲逾8％及7.5％，惟隨後在獲利了結賣壓出籠下，漲勢均明顯收斂，回落至0.5～7％間。

飯店及餐飲業者同步走強，富野(2736)一度飆升逾8.5％，晶華(2707)及六角(2732)漲約7.5％、夏都(2722)漲逾6.5％，美食-KY(2723)漲逾5％，六福(2705)、王品(2727)及洛碁(8077)漲近4.5％，國賓(2704)、瓦城(2729)、力麗店(5364)、亞都(5703)漲逾3％。

隨著邊境管制逐步解封、出入境旅遊團解禁，2年多來咬牙苦撐的觀光產業復甦曙光湧現，受創最重的旅遊股將逐步復甦，住房業務受邊境管制衝擊最大的雙北飯店業者亦喜迎回溫。同時，疫情趨緩帶動喜宴、尾牙春酒等聚餐需求恢復，宴會及餐飲業者營運亦同步看旺。