總統蔡英文將在今（27）日下午舉行記者會，接受記者聯訪。對此，國民黨立委賴士葆表示，蔡英文在睽違兩年多後才接受訪問，但接受聯訪本就是她的責任。賴士葆痛批，全面執政讓蔡英文任性地享受了民選皇帝的快意，「只享權力，不必負責，不必面對國會」。

賴士葆今在臉書發文指出，蔡英文把不接受訪問的原因推給疫情，但過去兩年多，社會千百場記者會在做了相關的防護後，都是照樣舉行，因此他直言「新威權體制沒收民眾知的權利，就是民主退步最寫實的寫照」。

賴士葆認為，蔡英文召開記者會要談義務役延長的重大政策，卻「行禮如儀的欽點親綠媒體回答」，但其實民眾更關心、且更想知道的是：是否繼續支持林智堅捍衛他論文的清白？這次選舉民進黨遭側翼網軍的反噬，蔡總統繼續當網軍統帥嗎？陳明通指導的論文屢爆抄襲，指導教授不必負責嗎？教育部將蔡英文的論文列為機密封存30年、衛福部將疫苗採購合約列為機密封存30年合宜嗎？老百姓對抗中保台的口號已經無感，還要繼續嗎？

賴士葆質疑，上述這些問題，總統給問嗎？而蔡英文在此次九合一大選沒收了初選、欽點的人選民眾不買單，她要不要道歉？