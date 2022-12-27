王鴻薇今透露，在她本來的信義跟南松山選區，現在很多里長還在幫她拉票。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

國民黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人王鴻薇先前因為確診，由國民黨智庫執行長柯志恩代替她到中山區長春市場掃街，今天她再攻長春市場補強，她強調，現在她在中山、北松山就是「齊頭並進」，希望開出好成績，而本來的信義、南松山選區，有很多里長還在幫她拉票，她未來一定會擴大服務。

王鴻薇今到長春市場掃街，她強調，主要是之前柯志恩幫她當分身，她本人之前沒辦法掃長春市場，當然要補起來，而她昨天晚上都在松山區，跟很多松山區的里長請託，齊頭並進，希望開出非常好的成績。

而民進黨立委林俊憲批評，先有王鴻薇後有林奕華，一個占議員缺落跑選立委、一個故意沒收補選落跑當副市長，「以為在玩大風吹？」王鴻薇則說，她自己的部分已跟選民報告非常多次，未來一定會擴大服務，也要和大家報告，在她本來的信義跟南松山選區，現在很多里長還在幫她拉票。

至於林奕華，王鴻薇則強調，之前就說過林奕華很優秀，當副市長絕對是勝任有餘，林奕華在立委選服部分，已跟人民報告，做出相關的安排，因此她相信，不管是市長蔣萬安或是林奕華，對於外界的批評跟指教，都已經聽到了，一切會做出最好的安排。