高雄三民區王姓一家因78歲父親、41歲王姓男子接連中風，皆行動不便臥病在床，而王男母親、姐姐也將工作辭掉，全心照顧兩人，一家頓時無收入，僅有社會補助每月不到1萬元，過著三餐不繼的生活。王家慘境直到員警日前家戶訪查時才曝光，所長立即連繫廟方及民間團體物資救助，母親與姐姐收到物資後，眼眶泛紅，紛紛感謝員警幫忙。

三民二分局林姓女警日前進行家戶訪查時，發現三民區正忠路內王姓一家因年邁的父親5年前中風，臥病在床需要人照顧，於是王男43歲姐姐辭職全心照顧父親，家中的收入來源全靠71歲母親在餐廳擔任洗碗臨時工約2萬多薪水。

但今年初，王男也突然中風，造成姐姐雙倍負荷，母親只好也跟著辭職，與姐姐全力照顧2人，因家中頓時沒有任何收入，全家僅靠著社會每月不到新台幣1萬元的補助生活，過著三餐不繼的生活。

據了解，王男父親、王男、姐姐都在工地擔任臨時工人，一家雖收入不多，但生活和樂融融，不料卻因中風打亂了整家的生活，王家也因照顧父親，龐大的醫藥費耗盡家中的積蓄，而如今王男中風，處境更是雪上加霜。

高雄一對父子因為中風，導致一家人頓失收入，警方查訪得知情況後，所長聯絡轄區內的廟方等民間團體，募集物資救助一家人維持生活家計。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林警將此事告知所長後，所長聯絡轄區內的廟方等民間團體，募集米、罐頭、泡麵等物資，林警在利用利用勤務時段，將募集的生活物資救助王男一家維持生活家計。

母親與姐姐在收到物資後，紛紛眼眶泛紅、露出笑容及感激之情。姐姐表示，以往里長偶爾會託人送飯到家，但家裡經濟困頓，沒錢請人照顧或送療養院，很感謝警方查訪時注意到並給予生活物資，讓他們了解到在社會並不孤單，還有人常常關心著他們。