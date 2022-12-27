高雄市林園區港埔國小與高市圖林園分館合作，策畫「林園濱線的鄉愁」學生藝術跨域展覽，讓學子從藝術創作裡看見林園，也喚起對地方的記憶、想像與認同，重視保存林園地方文化資產。到明年1月31日止在高市圖林園分館展出，觀賞港埔國小學生藝術跨域策展展覽，他們心中的林園是怎麼模樣。

學生進行石灰窯體創作(高雄市教育局提供)

策展1區1角-海巡文化與漁獲種類(高雄市教育局提供)

「林園濱線的鄉愁」策展展場內，依序分別1區海巡文化、2區石灰窯再現、3區1973年後刻在心底的畫面。以敘事佈展方式帶領大家認識山海城鄉的林園，展場中有五年級學生的創作物件，訴說著家鄉的駱駝山「有情」，因就地取材的咾咕石造就的石灰窯興盛產業，到形成候鳥禽的重要棲地，成為依靠的大山。

另一端由四年級學生的創作物件，訴說著海的「有義」，因著討海人生的風浪，形塑出的林園海巡文化，創作物件之一，他們透過媽祖神轎出巡安撫漁民焦躁不安之心的地方文化符碼，轉譯成祈福椅創作，虔誠的許下國泰民風、風調雨順、漁獲豐收心願。

港埔國小執行藝文場館大富翁計畫，係結合本校里山里海倡議自造家校訂課程，從先前於高市圖林園分館辦理的鎮港園社區大學林園師生展覽中，帶領學子看見藝術創作的多元媒材下的林園，並再透過師生實地探索本區駱駝山石灰窯、中芸鳳芸宮等地方景觀，連結至藝術跨域的課程教學，讓學子能以「探索」與「詮釋」家鄉重要議題之方式進行策展，並也形成了學子對地方的記憶、想像與認同，進而促使他們成為宣導保存地方文化資產的行動家。