新北市目前共計有16處重點路口採取科技執法，新北市交通大隊表示，鶯歌區永吉國小位於陶瓷重鎮，鄰近桃園八德、國道3號，為大型車行駛熱點路段，為維護學童通學安全，新北警於鶯歌區德昌街及德昌二街建置科技執法設備，運用AI人工智慧進行影像分析，於禁行時段自動辨識大型車輛，預計明年1月15日正式執法。

另外新北市交通局則學校周邊路段（德昌街、德昌二街）上放學時段禁止15噸以上大貨車通行（6：30-8：00、12：00-13：00、15：30-17：30）。

新北警表示，為加強路口安全，活化科技設備運用，本次科技執法除偵測時段性禁行大貨車之外，另增加闖紅燈及逆向行駛違規偵測功能，呼籲用路人耐心依序行駛，勿貪快而有跨越雙黃線或闖紅燈行為。

新北警強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，提醒民眾確實遵守用路規則，尊重行人路權，共同維護新北交通安全。