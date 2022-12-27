亞系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好在急單加持下，需求改善，有利於聯詠毛利壓力減緩，故將聯詠評等由「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價調高至365元。

亞系外資指出，由於看到急單持續，北美電視銷售強勁，目前通路庫存來到8~10周的正常水平，此外，NB面板近期也有急單出現。小尺寸OLED部份，需求受惠於大陸品牌手機拉貨潮，訂單可望逐月上升。DDIC端的庫存也已大幅降低，預估聯詠第四季及明年第一季將分別季增13%及季增5%。現階段調高聯詠評等至「優於大盤表現」，目標價調高至365元，也調升今明年獲利預估，幅度分別為3%以及34%。

亞系外資表示，面板報價趨穩，TV面板報價從10月開始回穩，即使12月出現止漲，但因報價仍在現金成本以下，供應鏈調查顯示明年第二季或許有機會再度起漲，而NB面板報價或許已觸底，預計聯詠毛利率壓力減輕。

亞系外資表示，就DDIC來說，預估LDDI價格壓力趨緩，小尺寸TDDI和OLED DDI於明年第一季的價格跌幅也將趨緩，加上晶圓代工成本下降，預期毛利率企圖穩住在39%上下，高於疫情前35%以下。另外，新品部分，近期調查研究顯示，部分大陸當地手機客戶對於OLED TDDI頗有興趣，也有利於聯詠。