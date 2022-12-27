「我們店裡的清熱類中藥材，現在是來一批走一批，基本沒有存貨了。」近日，廣東省普甯市的康美中藥城一位藥材商說，在12月疫情防控政策優化發布後，市場中藥需求短時間激增，產業鏈上游的清熱解毒類中藥材供不應求，價格更是不斷飆升，屢屢打破歷史高價，也引發各地監管部門和供應鏈積極管價、保供應。

根據《證券時報》報導，支撐中藥材價格上漲的推力主要來自清熱解毒類中藥材的搶手。透過康美中藥網顯示，有7個中藥材品種近1個月漲幅超過100％，其中最大的是馬鞭草，達到717.53％。目前價格在每公斤39到40元（人民幣，下同）。之前價格長期維持在4.5元左右，同時紫蘇葉漲幅也達263.01％，蘆根漲幅達167.17％、防風漲幅140.01％。

馬鞭草價格為何如此暴漲？康美中藥網表示，馬鞭草對於疫情引起的肺部損傷有修復作用，特別是小氣道的損傷，產新後貨源供應偏緊，行情穩步上揚，而且持貨者有惜售心理。其他諸如金銀花、連翹、板藍根等清熱解毒類藥材也有不小的漲幅，像是金銀花在12月初時價格僅每公斤150元，近期攀升到280元。

但在大陸各地管價格、保供應的多重措施下，可喜的是近日中藥材價格從短期暴漲向穩定價格發展，部分熱門品種甚至出現小幅下滑。比如金銀花從24日的每公斤280元降至25日的270元；連翹從20日的每公斤190元降低至25日的180元。

康美藥業副總經理周雲峰表示，目前相關中藥材價格或已到一個階段高峰，以板藍根為例的區間漲幅已跟SARS時期的漲幅相差不大，預判整個市場的需求量至少還將持續維持在這高位一段時間，認為市場需求高峰可能在春節後，屆時相關產品需求會平穩下降。