蔡英文總統今召開國安會議，下午3點30分將開記者會，將對外界宣布義務役延長1年，國民黨立委賴士葆指出，總統745天沒有直接面對媒體，總算2022慘敗後面對，兵役延長她敢做不敢當，可以直接用行政命令，就能改1年。至於是否支持兵役延長，賴士葆認為，應該提高志願役薪資，才能有效招到好的國軍人才。

賴士葆說，蔡英文總統要面對美國的壓力，又知道宣布延長兵役會毀掉選舉，2022選舉大敗的檢討，他們知道年輕人心裡怕，所以票不投民進黨，認為兵役延長是打敗他們這次選舉的原因，為了2024不要繼續掉票，抓在野黨背書，兩手一攤說這是國會意見。

賴士葆說，蔡英文會說這是國會的主流意見，所以很清楚，她做這樣宣布，但又留個尾巴，甩鍋給立法院，立法院黨團把這個案子拉下來，從備查案改成審查案，是自家人拉下來，這是倒閣行為，賴士葆舉例，像是萊豬一公告就生效，是在野黨要求審查這才是正常的。

賴士葆說，接下來一公告就生效，但他們可能會用奇奇怪怪的方式延到2025；他表示，募兵制志願役待遇要大幅提升，現在二等兵的待遇3萬多元太低了，募兵如果募的好問題就解決。

賴士葆說，當兵只有前4個月最有戰鬥力，下部隊就看著辦，對於義務役來說，就算加到2萬也不會有誘因，不會因為這樣就支持兵役延長，但是志願役從3萬多調到5萬就有顯著的差異，容易招到好的人才。