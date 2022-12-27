918台東強震重創台鐵花東線，其中連接玉里-富里段的新秀姑巒溪橋15根主梁錯位，修復困難，停駛迄今，台鐵局原估算需花費180天才能將主梁復位，經工程團隊以「頂昇橫移」方式，100天將其全數歸位，且沿線號誌電力設備、變形軌道及毀損嚴重的東里車站一併修復完成，交通部長王國材今赴現場視察後，宣布明正式恢復通車，初期將採80公里速限行駛，視運輸狀況逐步恢復。

台鐵花東線玉里-富里段因918台東強震受損嚴重停駛迄今，經台鐵局搶修後，將在明天恢復通車。（羅亦晽攝）

台東池上9月18日發生規模6.8地震造成台鐵花東線受損，其中，離震央較近的玉里-富里段更是滿目瘡痍，新秀姑巒溪橋15根主梁錯位，東里車站及樂樂溪橋墩損毀、沿線多處軌道變形及號誌電力設備損壞，花蓮往返台東段全面停駛，改以類火車接駁旅客，而台鐵局第一時間投入搶修後，9月底相繼恢復花蓮-鳳林、富里-台東段及鳳林-玉里段，玉里-富里段則預計28日恢復通車。

台鐵花東線玉里-富里段因918台東強震受損嚴重停駛迄今，經台鐵局搶修後，將在明天恢復通車，交通部長王國材（左）今前往視察修復進度。（羅亦晽攝）

交通部長王國材與台鐵局長杜微於通車前，今赴東里車站視察修復進度，聽取台鐵局工務處長王兆賢簡報說明。

王國材指出，新秀姑巒溪橋原估計需180天才能修護，在台鐵局及設計、營造工程團隊人員努力，採國內軌道工程首次使用的「頂昇橫移」復位工法，提前在上月19日完成主梁復位工作，並將軌道、電力及電務、號誌設備等陸續接通復原。樂樂溪橋則以補強併同鋼鈑整體包覆橋墩方式加固穩定；東里車站完成候車雨棚、地下道、電梯等相關旅運設施重建作業，並將月台從90公分提高至110公分，減少旅客上下車的落差。

台鐵花東線玉里-富里段因918台東強震受損嚴重停駛迄今，經台鐵局搶修後，將在明天恢復通車，交通部長王國材（右）今前往視察修復進度。（羅亦晽攝）

王國材表示，玉里-富里段經台鐵局連續9天以各型車輛進行壓力測試，路線各項設備穩定，明天正式恢復通車，初期將以時速80公里運轉，未來將持續監測沿線行駛狀況並適時辦理提速，恢復正常運轉。

台鐵花東線玉里-富里段因918台東強震受損嚴重停駛迄今，經台鐵局搶修後，將在明天恢復通車。（羅亦晽攝）

由於東部地震頻傳，花東線橋梁普遍均以1999年的耐震補強標準施作，恐有安全疑慮，對此，王國材表示，已責成台鐵局以2021年最新的規範擬定中長期耐震補強計畫，另，新秀姑巒溪橋與樂樂溪橋耐震補強部分，將在2023年8月完成，讓花東線鐵路更安全。