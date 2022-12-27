總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，討論內容包括「強化全民國防兵力結構調整方案」，中午以簡報方式與黨籍立委進行說明，並於溝通後在下午召開記者會向各界報告。據悉，簡報內容包括未來訓練課程等差異，並比較其他國家的兵役制度。

《中國時報》昨報導，2024年入伍的役男訓練課程，將與明年元旦起的志願役入伍訓練一樣，以考量戰訓需求等內容為核心，包括一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類；部隊訓練上，則會依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝配操作等訓練，強化官兵的作戰職能。

綜合媒體報導，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及黨籍立委等人，中午在台北賓館會面，國防部簡報點出4個月役期的問題，同時會比較韓國、新加坡、以色列等國家的兵役制度。

此外，義務役的役期延長到1年的同時，月薪將同時調漲至2萬320元，替代役制度也會同步更新，待遇同樣漲至2萬320元，但取消3年制的專長、研發替代役類別。