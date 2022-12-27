近來有親綠媒體報導外國人大讚台灣垃圾車播放古典音樂，而資源回收率也高達55％；另也報導日本台灣交流協會慶祝耶誕節，分享台灣美食，包括石斑魚、蘋果西打、黑松沙士、台灣啤酒等，都是近期被大陸暫停進口的食品。對此，美國共和黨前亞太區主席方恩格律師認為，只要外國人或外媒說台灣美食好或垃圾車好，特定媒體會寫成新聞，不過他相信，台灣有更好的事可以報導！

方恩格律師今（27）日在他的臉書分享某親綠媒體的報導，這幾篇報導包括外國媒體讚賞台灣垃圾車會播放古典音樂《少女的祈禱》，提醒民眾出門倒垃圾，且台灣資源垃圾回收率高達55％，是世界上回收率最高的國家之一。

另外，這家親綠媒體近日也報導，日本台灣交流協會為慶祝聖誕節，職員們一起分享台灣美食，包括石斑魚、魷魚、蘋果西打、黑松沙士、台灣啤酒等等，都是近期遭到大陸暫停進口的食品。此媒體過去也報導，加拿大駐台辦事處曾發聲力挺台灣鳳梨，除了介紹夏威夷披薩是加拿大人發明的之外，更強調尤其喜歡來自台灣的鳳梨！

方恩格律師認為，只要外國人或外媒說台灣美食好或垃圾車好，特定媒體會寫成新聞，不過他相信，台灣有更好的事可以報導！

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