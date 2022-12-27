隨著疫情逐漸解封，帶動今年跨年連假國旅夯爆，各地跨年活動超過20場，鄰近住宿訂房率更已超過8成。超商也為此先行備戰，7-11加強「暖」商機備貨，如杯裝咖啡、滷味等商品，較平日增加2倍的備貨量、並加強人力支援；另為搶攻跨年商機，門市自明年1月1日起限時8天推出「錢兔似錦開心價」活動，含指定品4件75折、滿額持指定支付工具立折60元，相當於最低66折優惠。全家28日起至明年2月7日推多重現煮蛋優惠，消費者於店舖買茶葉蛋可享有2顆20元（原價13元）、鼎王麻辣蛋2顆36元優惠（原價20元），另外30日至明年1月2日連續4天，霜淇淋、Let’s Café美式／拿鐵買一送一。

7-11於超過千間門市設置滷味、麻辣燙、現蒸小吃等熱食結構，自明年1月1日起陸續推出滷味等2件79折、4件75折優惠。此外，業者觀察，每當低溫來襲，暖暖包、發熱衣等商品銷量成長3到4倍，28日至31日推出「口袋喵手握式暖暖包2片組」第3件0元優惠，還有採用獨家日本發熱纖維的「極暖蓄熱抗菌發熱衣」，明年1月24日前享第2件100元優惠。另明年1月1日起限時8天，門市指定商品任選2件79折、4件75折優惠，包括CITY系列飲品／飲料／泡麵／零食等，門市指定禮盒更祭出任兩件79折、年菜預購指定任選3件92折，單筆消費滿500元，搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當最低66折優惠。

全家搶攻跨年商機，推出咖啡買一送一優惠，讓民眾喝熱飲暖胃不怕傷荷包。（全家提供）

全家28日至明年2月7日推茶葉蛋優惠，消費者於店舖買茶葉蛋可享有2顆20元、鼎王麻辣蛋2顆36元優惠，此外，全家「隨買跨店取」也同步推出茶葉蛋10顆100元促銷。 30日至1月2日連4天，使用全盈＋PAY享Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café大杯經典美式／拿鐵買一送一優惠。而全家會員app隨買跨店取也同步推出私品茶65元系列62杯2023元（原價4030元）、Let’s Café大杯特濃美式74杯2023元（原價4070元）、Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯2023元（原價4030元）優惠。

全家28日至明年2月7日再推FamilyMart Collection發熱衣系列任選2件77折，首推極柔石墨烯發熱衣，溫暖不悶熱、親膚不易靜電，連假出遊必備熊麻吉暖暖包也有第二件6折促銷；熱食方面，關東煮任選4件59元，另外還有各式現烤點心、炸物2件8折；28日至明年1月2日百樣指定商品，同品牌、同價位第三件0元，首推WA！COOKIES系列雪糕、黑丸寶可夢嫩仙草、可口可樂ZERO等。