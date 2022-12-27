監察院調查恩恩案報告出爐，監察委員趙永清、葉大華、蘇麗瓊提案糾正衛福部與新北市政府，監委認為，新北市長侯友宜曾痛失愛子，對恩恩案應很有感觸，但在處理該案上，卻從沒跟家屬見面，基於朋友立場，會建議侯友宜對恩恩家屬更有溫度一點，應該跟家屬見面、好好傾聽關懷。

調查報告指出，恩恩案為國內首例兒童感染新冠肺炎引發腦炎重症致死個案，恩恩家屬質疑新北市政府自創「消防局須先聯繫衛生單位方能派遣救護車」內部規定，該府衛生單位又無專人處理，致消防人員無法及時聯繫而延誤送醫，趙永清、葉大華、蘇麗瓊提案糾正衛福部與新北市政府，促請確實檢討相關缺失，強化兒童緊急醫療應變措施。

葉大華表示，侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，在金山小編案時，他第一時間親自到受害者家裡安慰致意，在這案子當中，恩恩小朋友因為染疫發生不幸事件，他作為一個新北市大家長，他應該更有溫度、彌平家屬失去愛子的沈痛心情。

葉大華指出，當初事發處理決策要授權第一線人員時，指令可能要更有同理心，這是施政團隊由上到下都應該面對，即使該案最後走到國賠，但遇到越有針鋒相對時，作為大家長應出面調解，不要讓社會輿論被帶風向，甚至對家屬二度傷害、灑鹽巴，這是不樂見。

葉大華強調，侯友宜可以再更有溫度，讓家屬在痛失愛過程中，知道恩恩案對台灣緊急救護優先權，做了非常好的提醒作用，但是不能透過犧牲生命，希望將來在這案件處理上，可以更有溫度一點。

趙永清認為，他和侯友宜之間有個重要交集，在健康幼稚園火燒車之後成立了靖娟基金會，他是立法院代表也是董事之一，侯友宜當時在警界服務，也是家屬代表，因侯的兒子在車上發生事故，而針對恩恩案這個事情，相信侯一定會很有感觸，都是喪失了最重要的兒子。

趙永清表示，他有去問過新北市議員，侯友宜有沒有跟家屬見面，不過得到的答案是沒有，他基於朋友立場、在基金會共事過，侯友宜作為一市之長，不妨也要跟家屬見面，好好去傾聽、關懷、協助，家屬需要走出傷痛，社會應該給予協助。