星宇航空與7-ELEVEN再度強強聯手，明日推出「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」，多款日式美食全台7-ELEVEN門市都能買得到。大啖美食的同時，還有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票。

星宇航空表示，2020年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，廣受消費者好評，本次以日本為主題推出多款日式美食，「台北鳥喜炙燒雞腿丼」由星宇航空日本航線商務艙餐點合作品牌，米其林一星推薦「とり喜」分店「台北鳥喜 produced by TORIKI」監製，採用鳥喜獨門醬汁燒烤的雞肉串，搭配香氣逼人的雞鬆與清酒醃漬的蛋鬆，絕對讓人一口接一口。

「雙醬雞排咖哩飯」則採用最新流行「雙醬」吃法，選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」，以及濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排，一份鮮食就能吃到雙重美味。

甜點則推出不退流行的經典美味「半熟起司塔」，綿密的半熟口感、濃郁的起司與乳香，完美還原日式風味。飲品配合星宇航空最新日本航點沖繩，推出「沖繩黑糖奶茶」，使用沖繩波照間製糖廠所生產的黑糖，搭配錫蘭紅茶，炭燒香氣、茶香及奶香完美融合，沖繩黑糖奶茶明年1月11日上市。

日本為國人解封旅遊熱門首選，星宇航空目前飛航日本5大航點，包括東京、大阪、福岡、札幌、沖繩等。

星宇指出，本次攜手7-ELEVEN打造各式日系食品，希望喚起民眾對日本旅行的美好回憶，再次準備出發前往。此外，凡單筆購買本次聯名商品2件以上，將有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票、星宇航空x 7-ELEVEN聯名款圍裙。