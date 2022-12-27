總統蔡英文今(27)日將拍板義務役延長為一年方案，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農對此強調，進到國會後，一定要求國防部盡全力確保每一位役男平安回家，不希望役男在軍中任何一刻是浪費生命。媒體人張禹宣則提及吳怡農宣傳照片被發現瞄準鏡裝反一事諷刺道，這場選舉吳同樣也是矇著眼，空降落地卻衝向自家砲火的傘兵，「真的是在浪費時間」。

針對兵役拍板延長，吳怡農提出確保役男平安「不浪費時間」一事，張禹宣今日在臉書提及，過去吳怡農在反對延長兵役時，也曾提出割草掃地是「浪費時間」，然而，吳怡農被抓包宣傳照片「瞄準鏡」裝反，張禹宣不禁諷刺表示，原來「浪費時間」由來，是切身之痛。

張禹宣表示，吳怡農最自豪的海軍陸戰隊經歷，是在2014年-2015年時，服「義務役」下士身分從陸軍航特部退伍，吳怡農是自己口中「沒有必要的一年」、「割草掃地浪費時間」的受害者。然而，吳怡農宣傳照被踢爆所持的T-91步槍，上頭的瞄準鏡被眼尖的生存玩家發現，使用的是(Leupold)的1X14稜鏡瞄準具，該鏡具的特色是瞄準鏡很短，但物鏡很長，因此常常騙到一時不察的射手，且射手在出發前都會進行裝檢，吳怡農只要把眼睛一靠，就會發現問題，因此遭譏作戰常識不足。

張禹宣諷刺表示，吳怡農發布這張照片的用意，是告訴大家，即便經過一年的訓練，義務役終究是「專業常識不足」，甚至連瞄一眼就會知道裝反的「基本常識」也沒有，即便是做為「預士」的士官，多數的技能點，依舊是點到掃地割草去。

張禹宣說吳怡農如同拿著裝反瞄準鏡上陣的大兵，這場選舉同樣矇著眼，空降落地卻衝向自家砲火的傘兵，「真的是在浪費時間」。