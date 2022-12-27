潘政琮（左）指導清華高球隊隊長、運科系大三生陳葶伃（右）推桿。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

台灣首位在奧運高爾夫項目奪牌的旅美好手潘政琮27日獲頒清大榮譽客座教授，並主持在清華的第1場講座。潘政琮說，出任清大榮譽教授是「義不容辭」，盼把國外學生運動員觀念帶回台灣，他也承諾未來每年球季結束回國，都會到清大舉辦講座，並協助赴美的清大選手設計客製化課程。

潘政琮27日從清大校長高為元手中接下教授聘書，成為繼美國職棒選手陳偉殷之後，清華竹師教育學院運動科學系禮聘的第2位榮譽客座教授。潘政琮表示，他出任清大榮譽教授是「義不容辭」，也希望把國外的學生運動員觀念帶進台灣。

「優秀運動員要有學習力、思考力、判斷力，教育是這一切的基礎，」潘政琮說，台灣有些運動員是不用去學校的，但在美國如果在校學業成績未達一定標準，甚至無法出賽。他也分享投入高球運動一路以來的心路歷程與比賽經驗，也現場講解與示範推桿動作，並指導清華運動科學系學生。

校長高為元說，今年世足賽大家都為梅西克服逆境、走上世界舞台的故事而感動，他認為潘政琮的故事精彩程度不輸梅西，2020年東京奧運潘政琮在從倒數第3名一路追趕，一直比到第4次延長賽，才終於擊退同分的選手，拿到台灣的第1面高爾夫球奧運銅牌。

高為元說，潘政琮在東奧逆轉勝的情節，精彩程度足以拍成電影，也是真正的台灣之光，盼同學們除了跟潘教授學習球技，更要學習潘政琮永不放棄、奮戰不懈的精神，一定能終生受益。

潘政琮提到東奧參賽心路歷程，他說第1天打得不理想，對奪牌本不抱希望，為他揹球桿的太太鼓勵他放下重擔，心態轉個念，世界就能無比寬大。他也對著講台下的太太深情告白，「妳是黑暗中的月亮，總在最困苦的時刻指引我。」話說到此，妻子林盈君也忍不住拭淚。

潘政琮5歲學高爾夫球，11歲便在菲律賓拿下首座國際賽冠軍，就讀美國華盛頓大學期間榮登世界業餘排名第1。他為台灣貢獻4面亞運獎牌，包括2006年杜哈亞運榮登史上年紀最輕的高爾夫個人銀牌得主，並獲團體銅牌；2014年仁川亞運勇奪個人、團體雙面金牌。轉為職業選手後，榮獲2019年美國傳承盃高球賽冠軍，成為32年來第1位在美國巡迴賽奪冠的台灣選手。

潘政琮也為清華高球隊學生上第1堂課，進行一對一的推桿指導，隊長陳葶伃說，潘教授指導她肩膀更自然擺動，畫出一道圓弧，她細細體會後，果然推得更流暢，老師短短幾句話就點到重點，不愧是奧運級的專業選手。