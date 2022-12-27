大成(1210)斥資24億興建的嘉義馬稠後食品園區第一期正式啟用，預估每月產能3000噸，年營業額將達50億元。韓家宇董事長說，集團深耕台灣，並持續看好台灣食品業發展，最近疫情後報復性餐飲內需，馬稠後食品加工廠正式啟用，相信一定會對大成食品帶來明顯成長，未來在嘉義的馬稠後產業園區，還有第二期的廠區現在已完成規畫。

大成集團嘉義馬稠後食品加工廠第一期，投資金額24億，占地達8,800坪，員工人數560位，是一座符合工業4.0並運用MES及SAP系統並採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠。在食品安全上也更為強化，提升自動化生產比例，建立獨立廢棄物車道，並配合大成品檢中心(國家實驗室TAF/TFDA認證)先進檢驗設備，針對原料及成品的安全衛生品質作最嚴厲的把關，結合大成可溯源的生產控管模式，進行嚴謹的食品安全規範要求。

大成馬稠後園區第二期的廠區預估占地20,300坪，第一、二期總計占地29,100坪，將是馬稠後園區最大的食品廠。大成集團食品群總經理詹金和指出，馬稠後園區第二期將以四大方向為規畫主軸，包括第一、理食品廠，將規畫全自動生產線，以家庭代餐為主。第二、專屬植物肉工廠，三、食品機械研發中心，四、冷凍冷藏食品倉儲流中心。

詹金和說，集團充分掌握食品趨勢，包括：一、首推舒迷低溫烹調雞胸肉，帶動國內雞胸肉美食風潮；二、牛肉麵調理包全台銷售第一，今年台北牛肉麵國際大賞獲得三冠王；三、大成黃金脆皮雞腿排為網購團購第一名；四、大成中一排骨銷售全台第一；五、大成享點子年菜蟬聯多年媒體年菜評比總冠軍，推動大成食品今年交出亮眼成績單。