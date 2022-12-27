中國防疫大解封料將帶動其國內消費、人流與物流復甦，進而提振原油需求並推升原油價格，但也令人擔憂這可能使聯準會帶領美國經濟實現「軟著陸」的難度增加。惟《華爾街日報》分析指出，聯準會要實現軟著陸本就不容易，有太多因素可能導致其功敗垂成，但中國的重新開放或許不是需要擔心的因素。

繼12月早些時候放棄嚴格的清零防疫政策後，中國政府在周一（12月26日）深夜宣布將新型冠狀病毒「肺炎」更名為新型冠狀病毒「感染」，並進一步解除新冠防疫措施。自2023年1月8日起，中國將解除針對新型冠狀病毒感染所採取的甲類傳染病防控措施，屆時入境全員核酸檢測、集中隔離與追蹤密接者等強制規定都將一併取消。

《華爾街日報》指出，中國解封勢必將提振全球原油需求，但其影響的程度可能遠不及許多市場人士所預期。

分析指出，中國的原油需求主要由房地產業、營造業與重工業所驅動，這與美國和大部分已開發經濟體原油需求主要由交通運輸業所驅動不同。以美國為例，其交通運輸業的原油需求占全國總需求近70%。而在2020年，中國工業與建築業的原油需求占全國總需求近50%，交通運輸業的原油需求僅占總需求的31%。即使在新冠疫情爆發前的2019年，交通運輸業的原油需求也只占中國全國總需求的34%。以往中國在提振經濟時確實推升了國際原油需求，但這主要是因為當時其房地業與重工業欣欣向榮，而非因為民眾能出門、能消費。

在度過解封後的感染大爆發後，中國的消費相關產業料將在明年初復甦，但其房地產業的春燕仍然遙不可及，意味著建築業的復甦之路仍然漫長。此外，歐洲與美國的經濟前景黯淡，短期內中國的出口業恐怕難有起色。這些都意味著明年中國的原油需求大多將呈現緩步增長的態勢，至少到明年底前，中國解封對全球原油需求、油價和美國通膨造成的影響應該很有限。當然，如果中國政府在明年初採取更強而有力的措施提振房地產業，那麼情況就得另當別論。