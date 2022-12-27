根據知名遊戲市場研究機構NewZoo調查顯示，2022年全球電競產業收入預計將超過400億新台幣，電競愛好者人口將於2025年成長至3.18億。看準此趨勢，三星瞄準多元電競玩家需求，宣布在台引進奧德賽Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕，以高畫質的Mini LED量子矩陣技術，搭配防眩光霧面螢幕設計與Smart Hub多元串流娛樂內容，提供玩家豐富的娛樂體驗。

奧德賽Odyssey Neo G7以43吋平面UHD螢幕，支援144Hz畫面更新頻率、1ms反應時間，輔以AMD FreeSync Premium Pro強力助攻，全面解決畫面撕裂與卡頓問題。此外，HDR10+ Gaming標準搭配防眩光霧面螢幕設計，讓玩家沉浸於各個角度的激戰場景，輕鬆躲避每顆子彈襲擊，享受極致遊戲的臨場感。Odyssey Neo G7同步搭載畫面最適化技術，能將畫面尺吋從43吋至20吋自由調整大小、比例及位置，讓大螢幕近距離使用更具彈性，在任何遊戲中皆能縮放自如精準命中目標。

除了進階的電競效能外，奧德賽Odyssey Neo G7亦搭載量子矩陣技術、HDR600與4K UHD解析度，且內建Smart Hub智慧功能，使用者僅需連上網路即可觀賞Netflix、YouTube和Disney+等OTT串流媒體。

奧德賽Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕預計2023年1月中旬於全台指定通路上市。