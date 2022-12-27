義務役制度將調整，役期從4個月延長到1年，月薪也從6千多漲到2萬多元，巨大改變引起網友熱烈討論，不少過來人看到暴增2倍多的薪水後，忍不住崩潰說，以前當兵只領6千元真的是笑話，根本就是進去做功德的。甚至還有已經退伍的班長羨慕地說，真好，領得比我還多。

義務役將改回1年的消息，引起PTT網友熱烈討論，不少人看了改制的細節後傻眼，有網友指出，改制以後，除了服役的時間變長，每個月的薪水也會調整，從現在的6千元改成2萬元以上。「太爽了吧！薪資三倍跳耶」、「以前領6千的是傻子」、「以前領6千多真的是去做功德」、「這個薪水讓以前的人看了情何以堪」、「真好，比我當班長還高，可惜我退了」、「等等，士兵就有2萬？」

另有網友則吐槽說，義務役改回去1年以後，那群只當4個月兵的人，真的會被嗆一輩子。而受到影響的役男目前已經確定為民國94年次出生的人，換言之就是目前的高二學生，只要在民國94年1月1日前出生的就只要當4個月兵；之後出生的人就要當1年，等於同班同學的命運大不同。「這樣不是班級上會有一半的人要服役1年，一半卻只要當4個月兵嗎？當一年的感覺怨氣超重」、「94年1月1日生日的人哭暈在廁所」。

義務役將從現行的4個月延長至1年，而本次受影響的役男為民國94年1月1日以後出生的男性；此外，義務役士兵的月薪也將做調整，從現在的6500提升到2萬320元。不過，有軍方官員透露，之後的新兵入伍訓練會操得很凶，8周的課程分4大類，還會新增戰場抗壓、戰傷救護及求生訓練等，上述新規定最快將在2024年起開始實施。