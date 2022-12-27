塞爾維亞國防部長佛契維奇今晚表示，塞爾維亞武裝部隊已進入「最高警戒」。此言凸顯這個巴爾幹國家和鄰國科索沃的緊張關係，因近期槍擊案和路障封路事件更形升高。

法新社報導，科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但貝爾格勒拒絕承認科索沃地位，並鼓勵科索沃12萬塞裔反抗普里斯汀納當局，特別是在以塞裔人口為主的北部地區。

近年來，塞爾維亞軍隊多次因與科索沃關係緊張而處於高度戒備。12月10日，在科索沃北部塞裔為主地區，有數百名塞裔民眾架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，起因是不滿科索沃警方逮捕了1名塞裔前警員。

佛契維奇（Milos Vucevic）今晚發聲明表示：「塞爾維亞總統…下令軍隊進入最高警戒備戰狀態，這是動用武力的層級。」

他還說，總統武契奇（Aleksandar Vucic）也下令，將特種武裝部隊兵力從現有1500增至5000人。

塞爾維亞武裝力量參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）昨天已動身前往科索沃邊境。