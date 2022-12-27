【LIVE直播】蔡英文延兵役是政治算計？ 帥化民獨家爆內幕嗆徒勞| 2022.12.27

總統蔡英文今天召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資，以二等兵為例，將由6510元調高至2萬320元。未來也會與大專院校溝通，以提供彈性修業制度等方式，讓役男在大學期間就能同時完成服役。

蔡英文今天上午主持國安高層會議拍板「強化全民國防兵力結構調整方案」，中午邀集執政黨團及立委溝通，與會立委轉述，義務役從民國113年1月1日起改為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男。

義務役士兵目前每月薪資為新台幣6510元，此次同步調升，並將依勤務性質給予專業加給，以二等兵為例，薪額1萬130元，再加上專業加給1萬190元，將可領到2萬320元。

與會立委轉述，未來會區分主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，來明確防衛任務，其中志願役將擔任「主戰部隊」，負責領土安全任務；義務役以「守備部隊」為主，負責國土的守備、設施防護及民防等任務。

未來義務役也在駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週；並增加「新式武器、裝備及民防訓練」，以具備執行國土守備及民防任務技能。並將與大專院校溝通彈性的修業方式，讓役男可以在大學期間同時完成服役與學業。

蔡英文總統已預計下午3時30分與副總統賴清德共同召開記者會，公布最後方案。