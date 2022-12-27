明起透過外送點購「塔香百頁豆腐」同樣可享買一送一，限量6千組。（繼光香香雞提供）

2022將近尾聲，繼光香香雞年末與粉絲同歡推出跨年連假活動，30日至明年1月2日限時4天只要加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享買一送一優惠。另外天冷不想出門的朋友也可於28日起透過Ubereat、Foodpanda兩大外送平台購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」同樣可享買一送一優惠，限量6000組送完為止。繼光香香雞同集團旗下的網紅手搖飲-「TPLUS茶加」也於31日至明年1月2日推優惠，只要出示香繼光集團會員畫面、或提供會員電話號碼，即可立即享「金鳳烏龍拿鐵(L)$65買一送一」。

繼光香香雞的田字薯餅一上市便受熱烈好評，視覺感十足的「田字薯餅」以馬鈴薯酥炸，田字造型外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風味與薯香，一份4片45元，不管作為下午茶或宵夜都合適。30日至明年1月2日只要出示香繼光集團會員並買田字薯餅即送田字薯餅電子兌換券1張，可於明年1月3日至同月31日兌換。

另外繼光香香雞於外送平台買一送一的人氣炸物「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」是九層塔控的最愛！塔香系列炸物特別選出四大正港台味食材佐料：九層塔、洋蔥絲、蒜末、蔥花，下功夫研發出最適合炸物的鹹香風味，加入酥嫩炸百頁豆腐和炸蘿蔔糕中拌勻，九層塔與蔥花提味，洋蔥絲和蒜末增添甜味解膩，兩大新品各項單點價55元，於28日起外送平台消費即可享買一送一。