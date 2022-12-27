西螺鎮延平老街10多年前進行改造，兩側鋪設步道磚，住戶及商家都樂見其成，但上月突遭檢舉路邊停車違規，西螺警方據報開上百張罰單，住戶受罰跳腳。縣府、公所等單位25日現勘，住戶群情激憤，新科鎮長廖秋萍裁示將與縣府協調確認該路是「馬路」非「人行道」，警方若接獲檢舉，應以勸導為準。

西螺延平街上的「東市場」改造為文青景點，成為鎮上最熱鬧的觀光景點之一，周末吸引大批遊客參觀，但也產生停車亂象問題。（周麗蘭攝）

西螺延平街上的「東市場」改造為文青景點後，成為鎮上最熱鬧的觀光景點之一，周末吸引大批遊客參觀，但也產生停車亂象問題。上月西螺警方接獲110電話檢舉指延平老街是人行步道，違規停車警方為何不開單？西螺派出所依《道路交通管理處罰條例》第56條告發開單，在夜裡開出上百張罰單，車主大多是住戶，引起反彈。

西螺鎮延平老街停車問題最近被檢舉達人鎖定，住戶跳腳，前鎮長蕭澤梧（發言者）27日強調，他任內進行延平老街景觀改造，舖設步道磗，目的是美觀用途，不是人行步道，從未公告禁止停車，停車是沒問題的。（周麗蘭攝）

延平老街商家、住戶向多名民代陳情，27日上午現場會勘，縣議員廖偉晴、李明哲、前鎮長也是前縣議員蕭澤梧出席，新科西螺鎮長廖秋萍、代表會主席林俊甫、副主席廖秀娟及多名里長也到場聆聽意見。居民強調，西螺延平老街從來就不是人行步道，10年來路邊停車也沒問題，警方不應聽信檢舉達人之語對無辜的住戶開單。

縣府、公所等單位25日現勘，住戶群情激憤。（周麗蘭攝）

前鎮長蕭澤梧也強調，他任內進行延平老街景觀改造，把路燈管線地下化，當時亦考慮民眾停車方便，取消高於路面的人行步道設計，而改為舖設步道磗，目的是美觀用途，且方便停車，因此從未畫黃線或紅線，更從未公告禁止停車，停車是沒問題的。

西螺鎮長廖秋萍裁示，將先行文警察局該路未公告為人行道，以勸導為主。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲、廖偉晴建議，在鎮公所、縣府協調確認延平路為一般道路前，請警方維持目前使用現況，開單以勸導為準而非裁罰。西螺鎮長廖秋萍表示將先行文警察局該路未公告為人行道，以勸導為主。