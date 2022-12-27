花蓮光復國小校友、現役中華女足隊長王湘惠（前右二），本月25日集結多位校友，舉辦「光小女足1989」活動，回母校與小球員們互動踢球，並贈送由運動品牌恩特斯 ENTENS讚組的女足背包、球、襪子等物。（王湘惠提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復國小校友、現役中華女足隊長王湘惠，本月25日集結多位校友，舉辦「光小女足1989」活動，回母校與小球員們互動踢球。（王湘惠提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復國小女足隊曾是國內女足搖籃，培養許多足球女將，近年因少子化，球隊面臨斷層，身為校友的現役中華女足隊長王湘惠，集結多位校友，舉辦「光小女足1989」活動，日前回母校與小球員們互動，分享踢球經驗，盼能漸漸熱絡地方足球風氣，重現女足昔日風華。

光復國小女足隊成立於1989年，成員多來自光復鄉馬太鞍阿美族部落，曾代表台灣多次出征國際分齡足球賽，屢創佳績，有女足搖籃的美譽，近年少子化影響，加上家長了解不足，擔心影響孩子課業，導致足球隊面臨斷層危機。

王湘惠去年得知母校女足隊的困境後，邀請多位校友及隊友回母校舉辦「光小女足1989」活動，與小球員們一同踢球、交流經驗，更贈送足球、訓練襪等，讓小朋友有更多機會接觸足球，廣獲支持，因此今年續辦，並於聖誕節當天，穿上紅色球衣扮演聖誕老婆婆，給小球員們一個驚喜。

王湘惠說，光復國小畢業校友如今雖有不同身份，但過去的踢球時光卻讓大家得到畢生難忘的經驗和回憶，希望透過「光小女足1989」活動回饋母校，讓小朋友、家長有更多機會接觸足球。「光小女足1989」未來會以一支隊伍形式存在，除展現球技，另與小球員們聯絡感情，盼能藉此熱絡地方的足球風氣。

最後，王湘惠感謝光復國小校長巫賢偉願意提供完善的場地與設備，讓她與校友們能和小球員們互動，並謝謝立委鄭天財、縣議員蔡依靜議員、光復鄉長林清水、光復鄉代蔡智輝、大馬村長王梓安、大平村長曾培靈、教練謝善伍、校友林家瑩、潘佩珍、員達營造老闆周勇佑、原住民樹豆運動休閒推廣協理事長林輝國、ENTES恩特斯運動品牌、Easy shop 運動內衣贊助活動。

全程參與「光小女足1989」活動的麗臺科技董事長盧崑山表示，光復鄉是非常適宜發展足球基地的環境，地靈人傑擁有許多優渥的條件，期盼將來能和地方建立良好互動，創造更好的足球環境。