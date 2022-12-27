有網友翻出總統蔡英文視察部隊時，以錯誤姿勢拿火箭筒的照片，狠酸吳怡農「致敬三軍統帥」。（中時資料照，范揚光攝）

民進黨立委候選人吳怡農話題不斷，他近期在臉書上Po出過去於陸軍特戰部隊服役的照片，卻被眼尖生存遊戲玩家發現，配備的T91步槍上的瞄準鏡裝反了。相關新聞經轉發至社群平台Ptt後，也引起網友熱議，甚至有網友翻出總統蔡英文過去以錯誤姿勢拿紅隼火箭筒的照片，酸問「致敬三軍統帥錯了嗎？」

據先前報導，有生存玩家表示，該瞄準鏡為美國洛伊波爾德公司（Leupold）的1X14稜鏡瞄準具，與一般瞄準鏡不同的是，其支架安裝在物鏡的一側，且目鏡的直徑比物鏡來的粗一些，這是因該瞄準鏡很短，物鏡距離較長，對射手瞄準比較方便；而此外型設計雖然容易讓射手裝反，但該玩家也認為，射手在整理裝備時，只要有預先檢視瞄準鏡狀況，就一定能發現問題並做出修正，對於為何吳怡農與隊友會拿著裝反的瞄準鏡就出發，玩家也百思不解。

相關新聞經轉傳至Ptt後，引起了網友們的熱烈討論，有人狠酸「軍盲不意外」、「致敬三軍統帥錯了嗎」、「是古靈精怪槍啦」、「農包不意外」、「反正也是擺拍而已」、「笑死，一作秀就草包」。

也有人質疑「瞄準鏡沒防呆裝置嗎」、「他到底哪來自信說軍事」，並直言「瞄準鏡是高裝檢用的，低級單位不會配備」、「一看就知道是裝反的，那麼明顯居然沒發現」、「一般人不理解就算了，號稱專業還裝反就不行」。