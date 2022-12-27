中國大陸對入境旅客解除集中隔離等限制，讓許多台商喜出望外，準備訂票返台過年，但是上萬元（人民幣，下同）的天價機票和有限的機位令台商望而怯步，直呼好貴，希望航空公司能加開航點、增加航班，或是讓機票價格更親民。

一名大陸全國台企聯副會長表示，往年台灣有選舉時，航空公司為疏運旅客，甚至會推出投票加過年的優惠套票，但是最近3年由於疫情，兩岸航線大陸只剩北京、上海、廈門、成都等4個航點，客運航班每週也只有1至2班，票價也幾乎是天價。

這名副會長說，以北京－台北為例，現在單程要6至7000元人民幣，來回就要上萬元，如果是攜家帶眷就更可觀，「如果就一個人飛，咬咬牙就買了，但如果是一家4口人，真的有種被剝一層皮的感覺」。

這名副會長指出，單憑大陸目前4個航點和有限的航班運力，要服務暴增的返台旅客已是捉襟見肘，更別提過完年返回大陸的機位，大多數旅客現在仍還在候補，絕對無法滿足突然湧現的需求，「希望航空公司更換座位數更多的機型、民航局趕緊和大陸協調增加航點」。

一名在北京工作的台幹郭先生說，疫情以來，和太太、子女已經3年沒回過台灣，只能和父母、親戚長輩透過視訊電話聯繫，不僅他和太太都思念父母，父母也十分牽掛子女和孫兒，「就算機票再貴，也只能買下去，畢竟親情無法用金錢衡量。都活到快50歲了，又是舉家落戶北京，能返台和父母團聚的機會十分珍貴，看一次少一次」。