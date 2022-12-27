2022年進入尾聲，高教工會今(27)日舉行記者會，盤點年度重大教育新聞，更列出國內高教「五大病症」，其中包含〈私校退場條例〉在校產處理部分有著巨大疑義，另外就是從「論文門」衍伸的在職碩專班亂象頻傳，差別管制導致大學「學店化」。

高教工會今日綜合發布2022年度台灣高等教育「五大病症」。第一是〈私校退場條例〉上路，當中存在諸多問題，像是並未能通盤解決過去私校退場時，師生權益及校產公共性受損的狀況，甚至專輔學校不得強迫學生轉學，退場學校更毋須重組董事會及限期解散，校產歸屬更有著「逃逸空間」，毫無合理性可言。

再者就是在職碩專班亂象。高教工會提到，近來因不斷傳出政治人物畢業生撰寫論文傳出抄襲等學倫爭議，引發各界強烈關注。但在受到熱議的個案背後，更重要的是，我國大專校院在職專班的浮濫開設與品質爭議，其實背後是政府一手所主導。

高教工會認為，在職專班亂象頻傳，不該只是選舉攻防的花絮。若政府不正視此種「差別管制」所滋生的「學店化」溫床，未來恐將掏空我國高等教育的正常生機。

高教工會也提到，第三項高教亂象則在於〈專案教師實施原則〉上路，但刻意缺漏續聘保障，並未規範學校恣意不續聘的行為，導致專案教師「免洗筷化」、「用完就丟」的爭議，仍未解決。第四則是公教退撫改「不確定給付」新制，打擊下一代公教人員。最後則為教育部官員退休轉至私校擔任「門神」，歪風日趨猖獗。

高教工會理事長、南華大學應用社會學系教授周平說，台灣高教狀況體質不良已久，面對種種「病症」，政府不僅解決不力，更是一再「開錯處方」，縱容問題惡化，民間與工會各界儘管持續批評，呼籲官方檢討與重視，但官員們卻始終不願虛心面對，將錯就錯，讓原本可改正的問題一再惡化。

周平強調，2022年的高教年度體檢，顯示了諸多病症叢生與處方錯誤，為求來年能逐漸康復，有必要通盤檢討，並挹注充分教育資源，使新一代的高教環境日趨正常。