俄羅斯的入侵烏克蘭，凸顯出西方國家依賴專制國家能源的風險。然而下一場貿易戰爭將從化石燃料的爭奪，轉移到對金屬和原料的獲取。西方國家的製造商將開始注意到，需要削減對例如中國關鍵原料的依賴。

由於歐洲大力擺脫俄國化石燃料能源，估到2050年將有總共5.3兆美元的潔淨能源計畫要推出。國際能源總署估計，到2040年，全球銅、鋰、石墨、鎳以及一些稀土的產量需要成長6倍。

然而中國主宰著許多關鍵工業原料的加工和提煉。它提煉了全球生產的58%的鋰、65%的鈷，以及超過3分之1的鎳和銅。俄羅斯在鎳、鈀和鈷的產量占比也很高。而歐洲相反地，許多金屬的約75%至100%占比都需要進口。

作為解決方案，西方國家可以跟友好國家達成交易協定、在本國開採新礦，或是推動金屬回收。

第一種方式似乎最快速和最安全的，例如通用汽車與澳洲的Queensland Pacific金屬達成協議，確保了鎳和鈷的供應。

第二種方式在國內開採礦源，似乎很安全，但是耗時較久。以鋰為例，歐洲目前沒有任何鋰礦，來供應電動車電池生產；而美國也僅供應全球2%的需求。

Sibanye Stillwater目標在芬蘭開採歐洲第一個鋰礦，也要等到2025年。法國的Imerys計畫從2028年起，從一個礦區每年開採60萬噸的碳酸鋰。美國僅握有全球鋰儲量的3%。

這兩種方式都絕非萬無一失的。此外在先進國家當中，採礦又會遭到環保人士的抵抗。

第三種方式為西方國家的最佳選擇，從舊家電中回收金屬。Umicore和Redwood公司都握有從舊電池和就手機的原料回收技術。歐洲回收了17%的全球電池，此一比例到2025年會升高到48%。但是不幸的是，這種方式也是最昂貴的。但是在兩極化對抗的世界，預計保護西方產業和就業的考量會佔上風。