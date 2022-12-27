偉康科技公司(6865)上櫃前競價拍賣完成開標，得標加權平均價格為80.79元，偉康科技前11月合併營收為4.52億元，年增17.47%，預計1月11日以每股58元上櫃掛牌。

偉康資本額約1.3億元，為國內金融科技領導廠商，主要係提供數位金融與數位身分SaaS解決方案，協助金融業數位轉型的重要推手，金融業營收占比約8成，國內成銀行為偉康長期合作夥伴。

由於數位金融與數位身分是大趨勢，偉康陸續獲得新加坡和通創投和原相科技(3227)入股，著眼數位金融與數位身分策略佈局發展，數位金融與數位身分解決方案為偉康的雙成長引擎，偉康近5年營收年均複合成長率高達36%，稅後淨利年均複合成長率高達60%；據KPMG 調查指出，現今金融科技包含行動支付、機器人理財、KYC、智能客服、作業流程自動化的發展，將造就新一波的成長，在疫情期間，更加嚴重的網路詐騙與資安問題，也將促使企業更加重視資安防護，偉康所提供數位金融與數位身分解決方案將持續維持?健的成長動能。

近年因疫情影響，受惠數位金融浪潮與資安需求大增，偉康2020年與2021年營收分別為2.9億元與4.4億元，稅後盈餘分別為4322萬元與6587萬元，連續兩年創下歷史新高；累計前3季稅後盈餘4077萬元，成長13.7%，每股盈餘為3.14元。

偉康初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今日完成開標，公司潛力吸引投資市場高度興趣，投標超額認購比率達12倍，合格件共1648筆，合格投標量達10960張，此次競標以美國標方式決定競價拍賣得標價格，全部順利拍賣完成。

偉康此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股1300張，其中886張採競價拍賣，最低得標價格為79.42元，最高得標價格為100元，得標加權平均價格為80.79元，依相關處理辦法規定，此次辦理公開申購的承銷價格為58元，公開申購張數251張，公開申購期間為12月29日至1月3日，並於1月5日公開抽籤，預計1月11日掛牌上櫃。