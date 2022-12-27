有鑑於中國大陸新冠疫情升溫、大陸將鬆綁出境，日本27日宣布，自12月30日起加強對陸客入境管制。

中國大陸新冠疫情激增，宣布明（2023）年1月8日起恢復出境旅遊，有鑑於陸客可能暴增，日本政府今（27）日宣布，於30日起加強對來自中國大陸的入境防疫措施，從大陸入境、以及過去7天內曾到過大陸的旅客，入境日本都需要進行新冠病毒檢測，篩出陽性者必須隔離7天。

綜合日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今日宣布，日本將會針對來自中國大陸的旅客加強邊境控管措施，將會要求來自大陸的旅客在抵達時進行新冠病毒檢測，這項措施將於12月30日起開始實施，過去7天曾到過中國大陸的旅客也適用。

另外，檢測結果呈現陽性者，將隔離7天，同時也會限制來自大陸航班的增加班次。

岸田文雄表示，「雖然有訊息顯示新冠感染在中國境內迅速蔓延，但很難掌握詳細情況，例如中央與地方政府之間、政府與民間之間的訊息差異很大。但是焦慮情緒正在上升，有鑑於這種情形，我們決定採取臨時特別措施。」