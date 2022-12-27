金門一名陳姓男子因不滿警方搜索，在網咖上分局臉書粉專，指名道姓嗆3名值勤員警是「警界三傻」、「我一個人對付你們三個」，還在信封寫上「「小小鳥小弟弟（惡警）」寄到員警任職派出所遭送辦；法官認為陳男任意以囂張、挑釁之態度對警員為公然侮辱、挑釁，挑戰員警職務時所表彰之公權力，依犯公然侮辱人，判處陳男應執行拘役50日，可易科罰金。

據判決書指出，陳男因涉犯違反毒品危害防制條例案件，被金門縣金城分局3名員警持搜索票搜索，陳男因心生不滿，竟於今年3月間，在網咖登入通訊軟體Facebook（臉書），於分局臉書專頁之影片下方留言處對3名員警指名道姓罵「警界三傻」、「注意囉，換我發球，我希望敵人不要太弱，我一個人對付你們三個」等語，又於郵件信封上書寫「小小鳥小弟弟（惡警）」寄送至派出所，3名員警訴請金門縣警察局偵辦後，將陳男移送法辦。

陳男於訊時矢口否認有何妨害名譽犯行，辯稱沒有侮辱的意思，留言「一個人對付你們三個」只是情緒發洩，而且3人是警察，應該不會就此害怕，復因為警察是鴿子，所以才寫「小小鳥」等語。

法官審酌陳男因心有不滿，不思以正常、合法之管道排解情緒，反透過在網路上、信封上書寫文字之方式對3人為公然侮辱行為，又3人為警員，具有對外維持秩序、行使公權力之職務，陳男任意以囂張、挑釁之態度對執掌公權力之警員為公然侮辱、挑釁，此也是直接公然挑戰員警職務時所表彰之公權力，且犯後矢口否認犯行，也未見其有與3人和解、調解，或是求取諒解，亦未見有主動刪除、收回留言，法官依犯公然侮辱人，判處陳男應執行拘役50日，可易科罰金。

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