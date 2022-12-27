「苗栗𪹚龍」是苗栗客庄傳統、獨特的慶元宵民俗活動。（李京昇攝）

「苗栗𪹚龍」是苗栗客庄傳統、獨特的慶元宵民俗活動，苗栗市公所預計在明年1月27日展開一系列𪹚龍活動，市公所今年特別邀請廣場舞達人瘋狂麥克斯編排「𪹚龍廣場舞」，今天27日提前舉辦宣傳會，為明年度𪹚龍活動暖身，並邀請大家一起體驗客家特有的文化習俗。

苗栗市公所今天提前為2023年苗栗𪹚龍活動舉辦暖身活動，特別邀請廣場舞達人，同時也是西湖鄉客家人的瘋狂麥克斯編排「𪹚龍廣場舞」，並邀福星非營利幼兒園小朋友一起跟著麥克斯示範首跳，市長邱鎮軍與代表會主席陳仁杰也在台下手擺舞動，直呼「𪹚龍舞」跳起來可以消耗卡路里。

邱鎮軍說，苗栗𪹚龍結合糊龍工藝技術、客家人的龍神信仰與傳說、民俗舞龍競技的美感與律動，兼顧視覺聽覺的震撼美感，以及信仰傳說的神祕感，是苗栗地區客家庄流傳百年的習俗與傳統，也是苗栗縣節慶文化的代名詞。

因此市公所長年積極推廣，除了舉辦各項吸引民眾參與的活動，也積極在校園分享與傳承，要讓這項最具客家文化特色的文化慶典，在地方紮根以外也要向全國朋友們創新傳佈苗栗的美好。

為讓民眾更熟悉「苗栗𪹚龍」系列活動，明年1月27、28日「祥龍巡庄」將由市長邱鎮軍分別帶領兩尾祥龍在頭份市永貞宮、三灣鄉五穀宮，以及卓蘭鎮峨崙廟、獅潭鄉義民廟等廟埕廣場，展開祥龍祈福藝文展演。

接續的暖場活動則是1月29日上午10點在火車站西站廣場舉辦的「細偶仔迎龍趣」，而系列活動首先登場的是祥龍點睛將在明年1月30日在玉清宮廣場舉行。

另有神龍祈福陣單元，參加民眾可以獲得「GO兔貓裏小龍背包」紀念品，緊接著貓裏客家龍競技，精彩可期。民俗踩街2月3日在苗栗市區舉行，邀請到專業藝文踩街團隊及定點社區團隊合計將近50支隊伍。

「𪹚龍之夜」則在2月4日苗栗市河濱公園登場，除了龍隊輪番上陣接受強力𪹚龍之外，火舞秀將帶來龍飛鳳舞升級版演出；2月7日則在苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式。

邱鎮軍表示，1月份中旬苗栗市充滿節慶氣氛的街道景觀布置，苗栗火車站西站可以看到各式玉兔迎春花燈造型、廣場旁的客家龍神壇、火車站東站巨型桐花燈樹、中正路五彩繽紛的燈飾佈置等，在此要特別感謝苗栗火車站吳兆迪站長支持，也熱誠歡迎全國朋友來到苗栗感受熱鬧的春節氛圍。

另外，𪹚龍活動自舉辦已邁入第25週年，因此以25週年的5與「舞」諧音，邀請鄉親們在春節期間在新的一年「龍運上身、越跳越旺」，藉由這支「火旁龍廣場舞」影片讓外地朋友了解苗栗最吸睛的民俗節慶與文化。相關活動資訊請網路搜尋「苗栗火旁龍」官方網站 或FB粉專、IG查詢。