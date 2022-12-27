2022年進入倒數計時，與印度神童阿南德同門派、台灣吠陀占星權威李靜唯老師分析，2023年台灣國運為火星運，容易發生自我價值跟族群認同紛爭，兩岸之間要小心軍事衝突、經濟封鎖或外交對立，如果說有戰事爆發，最可能的關鍵點會落在6月，同時明年經濟起伏將會更劇烈，失業率恐怕還會再增加，房地產、金融業、農漁業都面臨極大挑戰。

李靜唯指出，吠陀占星本命宮的土星一般象徵極權國家，木星則代表民主國家，2023年台灣遇上土木星對衝，再加上代表女性的月亮剛好落在國運盤本命宮，直接被代表極權的土星跟兇星計都、羅喉三大星體夾擊，從吠陀星象來看，2023年女人當政不利政局。

李靜唯表示，2023年1月開始，台灣就走火星流年，火星代表戰爭、暴力衝突及地震火災等意外災難，再加上這次九合一選舉大變天，12月25日縣市首長交接，2023年的台灣將會是政治內鬥非常混亂的一年。

李靜唯強調，2023年國運為火星運，也直接衝擊星盤裡的第二宮「財帛宮」，明年經濟起伏將會更劇烈，失業率恐怕還會再增加，房地產、金融業、農漁業都面臨極大挑戰，到明年4月底前，大陸對台灣的經濟制裁或許會變本加厲，同時也可能爆發一波技術移民或出國避難潮。

至於兩岸之間是否會爆發戰爭？李靜唯指出，以吠陀星象來看，4月到6月、8月到10月以及年底前兩岸關係較為和緩，如果說有戰事爆發，最可能的關鍵點會落在6月，因為這時是木土2星距離最近的度數，到8月或10月、11月之間，海峽兩岸之間會有點像夫妻翻臉或兄弟鬩牆，因為七宮（夫妻宮）及三宮（兄弟宮）同時被打到。

李靜唯表示，火星當道，即使沒有戰爭，也要特別注意地震、火災頻傳，尤其明年台灣爆發大地震的機率頗高，同時明年1月18日到4月16日間，除了要注意天災之外，象徵享樂的金星也被火星及羅喉、計都映射，屆時黑道、黑金詐騙或性犯罪會更加橫行，演藝圈及檯面上公眾人物的醜聞也將層出不窮。

綜觀2023年吠陀國運星盤局勢，李靜唯老師建議，明年金融投資要非常保守，銀行壽險業可能面臨有史以來最大危機，現金為大，黃金白銀反而變成亂世之中最保值的資產；同時新的一年恐怕也是火災跟交通意外事故頻傳的一年，小至家裡廚房、工廠機房，大至電力發電廠都容易發生意外狀況。

另外體質敏感者在2023年的內心波動會特別明顯，可以盡量學習靜坐冥想，深呼吸和曬太陽，如果沒有太陽就多去三溫暖或運動流汗，也可以赤腳走在草地或泥土上接地氣，多吃自己種或有機小農食材，都是阿育吠陀提倡的養生方法。