有學生表示，學校各個轉角或教室內都有實木做的靜思語看板，領悟後現在她遇到事情不會亂了腳步，並且可以將事情處理的非常完善。（吳建輝攝）

繼去年在彰化田尾鄉仁豐國小成立第一個靜思閱讀書軒後，27日在達德商工成立縣內高中職首座「靜思閱讀書軒」。（吳建輝攝）

彰化達德商工重視學生品格教育，極力推廣志工服務造福社區，27日成立縣內高中職首座「靜思閱讀書軒」，打造出結合專業教室的閱讀書軒，以「境教」方式改變校園空間，讓所有學生都能靜心閱讀，在心中種下美善種子。

佛教慈濟基金會在全台校園設立200間靜思閱讀書軒，期待人人都能進到靜思書軒體會到善與愛，繼去年在彰化田尾鄉仁豐國小成立第一個靜思閱讀書軒後，27日在達德商工成立縣內高中職首座「靜思閱讀書軒」。

美容科三乙班尤玟穎同學表示，慈濟的袖珍本靜思語，讓她能夠隨時閱讀，其中讓她印象最深刻的一句話是：幫助別人就是在幫助自己； 餐飲管理科二丁周奕嵐同學也說，學校各個轉角或教室內都有實木做的靜思語看板，領悟後現在她遇到事情不會亂了腳步，並且可以將事情處理的非常完善。

慈濟表示，證嚴上人曾以「愛的連鎖店」形容靜思書軒，透過優質閱讀空間的營造，讓師生都能在上課之外，可以貼近閱讀並從閱讀中獲得心靈的安慰及品德的滋養與視野的拓展，也特別感謝唐美雲老師以母親唐冰森名義，認養設立達德商工的靜思閱讀書軒。

達德商工校長許維純表示，閱讀素養是學生一輩子帶得走的能力，此次引進慈濟的資源建置書軒，書軒內的福慧桌椅及書櫃是以環保材質製成，除輕便實用外，更是將聯合國 SDGs17項議題融入校園生活，引導學生關心全球議題，開拓國際視野，共同實現「自發、互動、共好」新課綱願景。