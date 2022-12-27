光明燈有「照亮一整年前途和掃除障礙」含義，因挪威鐵人三項運動好手伊登（Gustav Iden）爆紅的彰化埔鹽順澤宮，過去5000盞光明燈都是由村里或鄰近鄉鎮信眾所點，今年因伊登炫風橫掃，吸引全國各地超過300位粉絲搶點，順澤宮表示，從上月開始陸續有外縣市民眾洽詢，但最快農曆12月25日才開放登記。

伊登本月初2度訪彰舉行還願之旅，在彰化縣長王惠美陪同下，現身埔鹽順澤宮參拜，吸引上千粉絲到場，要一睹偶像風采。（本報資料照片）

伊登本月初2度訪彰舉行還願之旅，在彰化縣長王惠美陪同下，現身埔鹽順澤宮參拜，順澤宮還特別準備1萬美金的加菜金，外加200頂冠軍神帽，王惠美更在現場宣布伊登將擔任彰化觀光大使，後續還帶著伊登玩遍彰化。

因挪威鐵人三項運動好手伊登（Gustav Iden）爆紅的彰化埔鹽順澤宮，過去5000盞光明燈都是由村里或鄰近鄉鎮信眾所點，今年因伊登炫風橫掃，吸引全國各地超過300位粉絲搶點。（本報資料照片）

順澤宮主委魏信顧表示，光明燈、太歲燈、文昌燈加總約萬盞，從過去到現在都沒有漲價，一燈一律200元，要讓所有民眾都花得起，能夠得到帝爺公的保佑，而除了民眾點燈外，過去也都會捐出百盞文昌燈，提供給創世基金會讓民眾認捐。

魏信顧說，近年特別不同，以往5000盞的光明燈都是村里及附近鄉鎮信眾來點，近年則開始有外縣市的信眾、粉絲詢問，特別是今年伊登連奪9冠再次回到順澤宮還願，讓許多三鐵選手、腳踏車愛好者等粉絲朋友，也詢問順澤宮光明燈，陸續收到約300人要洽詢登記。

魏信顧強調，光明燈是要保佑所有信眾，沒有分大小，因此價格一律都是200元，從農曆12月25日開始就可以登記，也呼籲所有想要點燈的信眾，可以把握時間登記；另外順澤宮冠軍神帽至今已發放36萬頂，每日限量200頂，想要的民眾也請提早排隊，避免撲了空。