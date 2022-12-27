蔡英文總統今召開國安會議，拍板義務役期將從4個月延長至1年，但立委陳椒華指出，軍中霸凌導致輕生案件激增，要求國防部重視軍中人權、建立軍冤委員會；國防部回應，相關意見與訴求都會帶回去參考，但是現在還沒有辦法做出承諾。

陳椒華表示，近期對於我國戰力升級，兵役延長問題成為討論熱點。但遺憾從政院高層自己評估，國防部兵役延長有三大爭執點，分別是：延長論述不明、訓練過於傳統與未能承認過去錯誤政策。

陳椒華說，有另一個重大問題，國防部整個軍冤調查黑箱重重，軍官冤死無法瞑目，罔顧家屬權利。而國防部零自傷政策推出，輕生案件激增，執政在野最大黨對此議題也無能著力，如何說服未來延役家長？國防要軍改，一定要有外力與破壞性改革，不然一旦開戰只會增加更多冤魂

陳椒華提及，這次監察院報告把這幾次軍冤的案件做完整調查，以黃中尉案為例，確實有很不合理的職務派任問題；但刑事部分最終結果不起訴。但如觀察刑事不起訴書，就會發現，檢察官將每個遭受霸凌行為分別審視，或許每次霸凌行為不足以造成致命傷害，但日積月累的心理創傷足以造成致命的傷害。黃中尉擔任職務三年來，經年累月遭受霸凌的心理壓力，加諸軍中不重視及處理不當，最終導致憾事發生。

而國防部不重啟調查理由僅因刑事獲不起訴、現場無監視錄影、無關鍵證據及手機事證，因此對於本案即一筆帶過；陳認為，國防部應該針對不適當的派任、失能的輔導機制及相關人員的懲處重新檢討，因為這是整個公務體制的失靈，黃姓中尉的家屬希望可以將其視之為因公死亡，這個訴求非常合理，希望國防部可以還給家屬一個公道，同時建議應該開始籌設軍冤委員會。

台灣陪審團協會說，如果國軍的內部管理不善，軍隊必定分崩離析，戰鬥力一定會大打折扣，國防部應該改善軍隊內部管理不善的問題，讓國家的戰力更強，民間團體也會協助軍方設立軍冤委員會。

國防部政戰局副局長張維新少將回應，相關意見與訴求都會帶回去參考，國防部尊重司法的結果，但是現在還沒有辦法做出承諾。

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