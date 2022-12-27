選區在紐約的美國共和黨籍聯邦眾議員當選人桑托斯今天受訪時坦承部分學經歷不實，但他自認這與犯罪搭不上邊，「很多人都會美化履歷」，也會如期就職。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，桑托斯（George Santos）因學經歷不實遭外界質疑。他今天接受美國廣播公司（ABC）紐約分台WABC及「紐約郵報」（New York Post）訪問時，首度公開談論相關爭議，並坦承捏造部分事實。

桑托斯告訴WABC電台主持人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）：「我不是罪犯，在國內國外、在世界上任何地方，我都沒有犯過罪。」

「言歸正傳，我不是騙子，不是欺騙整個國家、捏造人設來競選國會議員的罪犯，我從政很久了，我的意思是說，很多人都認識我，知道我的為人，跟我打過交道。」

「我不是為這件事找藉口，倒也不是說這件事我沒錯，但很多人都曾誇大履歷，或是稍微換個角度寫。」

桑托斯也坦承，從未如履歷所載直接受雇於花旗（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs），但確曾透過自己的公司向對方提供勞務；他告訴紐約郵報，此前稱受雇於對方是「用詞不當」。

他也坦言沒有大專學歷；而桑托斯先前聲稱自己畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College）。

「我沒有從任何高等教育機構畢業，我為美化履歷感到難堪和抱歉．我們總會做些蠢事。」「若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」

「紐約時報」上週率先揭露桑托斯的個人簡介有所不實

；CNN查證他的大學就學與受雇紀錄後，確認紐時報導為真。

CNN上週還披露桑托斯聲稱祖父母「倖存於納粹大屠殺」（Holocaust），是來自比利時的烏克蘭猶太難民。但CNN比對族譜網站、猶太難民紀錄等資料後，發現事實與桑托斯的說法頗有出入。

桑托斯今天告訴紐郵：「我從未自稱是猶太人，我信奉天主教，因為我從母親家庭那裡得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』。」

桑托斯認了學經歷不實後，CNN聯繫眾院共和黨高層和共和黨眾議院全國委員會（NRCC）。上週事情爆開後，眾院共和黨高層未發一語。目前共和黨的眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）不願回答CNN所提問題。

桑托斯擊敗民主黨籍的齊默曼（Robert Zimmerman），贏得這席涵蓋部分長島（Long Island）與部分皇后區（Queens）的席次。