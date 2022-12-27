農曆12月8日是佛陀成道日，俗稱「臘八節」，苗栗市佛光山大明寺27日準備1600餘份臘八粥，提供縣府員工分享，並致贈星雲法師墨寶「仁和安康、富樂吉祥」，希望在仁和安康的社會中，生活安心、富足；縣長鍾東錦感謝大明寺贈粥結緣，期盼在佛陀加持下，縣府員工能夠更用心為民眾做事，為苗栗願景打拚。

農曆12月8日臘八節，在佛教稱「法寶節」，其典故源自佛陀苦行6年，形銷骨立，所幸有一位牧羊女提供乳糜供養，佛陀才得以恢復元氣，並在12月初八悟道成佛，佛光出大明寺師兄、師姐、志工每年臘八前都會準備臘八粥與縣府員工、鄉親結緣。

今天上午，大明寺準備1600餘份臘八粥，由住持妙蓮法師、監寺有眾法師、國際佛光會中華總會監事張清川、佛光會苗二分會長邱乾海、苗栗區副督導長傅錦榮、大明社區大學教務主任徐秀真等人，將臘八粥送扺縣府提供員工享用，希望在佛陀加持下，添福壽、增健康；縣長鍾東錦與民政處長彭基山代表接受，並回贈在地農特產品致謝。

妙蓮法師同時致贈縣長鍾東錦「仁和安康、富樂吉祥」的星雲法師墨寶，希望大家在仁和安康的社會中，生活安心、富足；妙蓮法師並指出，大明寺用白米、糥米、蓮子、紅棘、芋頭、豆腐等熬煮的臘八粥，預計至少煮100鍋，至12月30日會陸續分送到關懷據點、長照中心、慈善機構等處提供民眾分享，也歡迎鄉親直接到大明寺以粥結緣。

縣長鍾東錦感謝大明寺在佛教重要的節日致贈縣府員工臘八粥，希望員工們能用感恩的心來品嚐臘八粥，透過贈粥結緣活動分享佛陀的智慧，能夠更用心為民眾做事，為苗栗願景打拚，同時祝福大家在新的一年事事順遂。