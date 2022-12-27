國家住宅及都市更新中心27日到高雄市楠梓區舉行清豐安居社會住宅開工典禮，內政部次長吳堂安與高雄市長陳其邁等人共同執鏟，祈求開工順利。此案也是高雄社會住宅最大案，有1594戶社宅。預計於2026年底完工。

高雄市長陳其邁27日出席楠梓區清豐安居社宅開工儀式。（林瑞益攝）

陳其邁致詞表示，至今高雄市總計有13處的社會住宅動工，包含高雄市政府自建的3處，亞灣區社宅、岡山大鵬九村及大寮社會住宅，預計今年底將超過7000戶，未來配合大林蒲遷村的社會住宅需求，總計將達到1萬5000戶的社會住宅目標。

清豐安居社宅是一幢地下2層，地上8棟的建築物，戶數1594戶，是高雄社宅最大案、全國第2大的社會住宅，戶數僅次於林口世大運社會住宅。

此社宅位於楠梓區清豐五路與土庫路所夾街廓，臨近橋頭科學園區、大社工業區、楠梓產業科技園區，距離高雄捷運青埔站約800公尺，國家住都中心將規畫托嬰中心、公共老中心等社福設施，以及商家店舖等，便利民眾生活。