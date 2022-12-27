55歲台語歌后詹雅雯過往證實罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，4月還做左腦動脈瘤手術，被醫師警告：「隨時都有可能會死。」對此，詹雅雯體悟到把握當下的重要性，下定決心飛出國到日本，拖著病體旅遊，更嘗試「泡湯屋初體驗」。

詹雅雯近年來飽受病痛折磨，有感而發地在臉書上寫下：「身體的症狀越來越多，不適感越來越加深。」並決定踏出舒適圈，飛到日本享受生命。

此外，詹雅雯今(27)日稍早在臉書上發文坦言：「仔細想想⋯真不知道我的人生是怎麼走過來的⋯這是我人生第一次嚐試泡湯屋！」並曬出多張在湯屋的照片，只見照片中，湯屋外山水壯麗的美景映入眼簾，搭配上夜間五光十色的風貌，讓人不禁感受到悠遊自然的快樂。

事實上，詹雅雯在平安夜的晚上也曬出多張日本遊樂的照片，寫下：「原來我的快樂第一步⋯就是勇敢走出來親自去體驗。」更PO出一顆裝飾亮麗的聖誕樹照，而底下留言區，同時充斥著滿滿的祝福，紛紛留言表示：「加油，放鬆心情 讓自己放空，祝平安順心」、「聖誕音樂聲終於敲響了你的心靈，還不遲」、「要珍惜當下，好好愛自己。」